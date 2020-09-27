Diyarbakır’da su satan minik kıza duygulandıran sürpriz

7 yaşındaki kız çocuğunun, yaşıtları oyun oynarken su sattığını gören Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, küçük kıza sürpriz yapıp tablet ve oyuncak bebek hediye etti.

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri ismini veren bir grup, çocuk parkı içerisinde yaşıtları oyun oynarken su satan 7 yaşındaki Nisa'yı fark etti.

SU SATIP, PARA BİRİKTİYORDU

Küçük çocukla sohbet eden platform üyeleri, Nisa'nın maddi durumu olmadığı için tablet alamadığını ve bu nedenle uzaktan eğitimden yararlanamadığı için su satıp para biriktirdiğini öğrendi.

Hemen harekete geçen üyeler, palyaço kostümü giyerek Nisa'ya unutulmaz bir gün yaşattı.

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TABLET VE OYUNCAK BEBEK HEDİYE EDİLDİ

Çocuk parkında doyasıya eğlenen Nisa’ya, platform gönüllüleri tarafından tablet ve oyuncak bebek hediye edildi.

Hediyelerini alan Nisa'nın mutluluğu gözlerinden okunurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.