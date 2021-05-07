Tam kapanma uygulaması devam ederken kentin cadde ve sokakları sessizliğe gömüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararı tüm yurtta uygulanmaya devam ederken, Diyarbakır sokakları en sessiz günlerini yaşıyor.

KONTROL NOKTALARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

17 günlük tam kapanmanın 8’inci gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların kısıtlamadan muaf olanlar dışında boş kaldığı görüldü.

Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarında trafiğe çıkan vatandaşları denetleyerek, kısıtlamayı delenlere ceza kesti.

Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği VİDEO