- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı
Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı
Domuz sürüsünü takip eden vatandaşın diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 21.04.2021 - 11:32
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Mermer Mahallesi Ambarçayı mevkiinde traktörü ile tarlada zirai ilaçlama yapan bir çiftçi, 5 yavrulu domuz sürüne rastladı.
Sürüyü gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı.
SÜRÜYÜ TAKİP ETTİ
Şaşkınlığı sesine yansıyan vatandaş, domuz sürüsünün karanlıkta kaybolmasıyla kayıttan çıktı, geriye ise ilginç anlar kaldı.
Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı