Euro
9.8003
0.32%
Dolar
8.1437
0.45%
Altın
466.88
0.66%
Borsa
1.35
-1.12%
Bitcoin
452.962
1.13%
EXEN Coin
26.10
0.57%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı

    Domuz sürüsünü takip eden vatandaşın diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Mermer Mahallesi Ambarçayı mevkiinde traktörü ile tarlada zirai ilaçlama yapan bir çiftçi, 5 yavrulu domuz sürüne rastladı.

    Sürüyü gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı.

    SÜRÜYÜ TAKİP ETTİ

    Şaşkınlığı sesine yansıyan vatandaş, domuz sürüsünün karanlıkta kaybolmasıyla kayıttan çıktı, geriye ise ilginç anlar kaldı.

    Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı

    Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı #1

    Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir