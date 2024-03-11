Diyarbakır’da tatlıcıların Ramazan hedefi: Günde 1 ton satış Ramazan'da oruç tutanların tatlı tüketimi artıyor. Diyarbakırlı ustalar da Ramazan ayı boyunca kendilerine hedef koydu.

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AA

Burma kadayıf tatlısı, Diyarbakır'ın tescilli lezzetlerinden.

Diyarbakırlı ustalar, Burma kadayıfı için Ramazan ayına hem şehir içi hem şehir dışından alınan siparişleri karşılamak için yoğunlaştı.

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan burma kadayıf tatlısı için Diyarbakır’daki tatlıcılar yoğun mesaiye başladı.

Tatlıcılar, Ramazan ayında günde 1 ton tatlı satışını hedefliyor.

Diyarbakır’da 1968 yılından bu yana hizmet veren bir işletmede çalışan Mehmet Emin Turan, Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını ve siparişlerde artış olduğunu söyledi.

“Günde hedef 1 ton”

Ramazan ayında günlük 1 ton tatlı satışı hedefi olduklarını belirten ustalar, tatlı satışlarında fıstıklı burma kadayıfın kilosunun 500 TL, cevizli burma kadayıfının ise 380 TL olduğunu belirtti.

"Vadandaşlar iki günde bir ikişer kilo tatlı alıp eve götürür"

Şehir dışına da tatlı gönderdiklerini ifade eden Turan, aldıkları siparişi şöyle anlatıyor:

Ramazan ayında vatandaşlar genelde iki günde bir ikişer kilo tatlı alıp eve götürür. Vatandaşlarımız Ramazan’ın hemen hemen her günü tatlı tüketiyor. Tabii bu tatlılarımızı kaliteli ürünlerimizle yapmaktayız. Diyarbakır’da tabii tatlı denilince ilk akla gelen burma kadayıftır. Ramazan ayında da daha çok fıstıklı burma kadayıf tercih ediliyor. Sadece Diyarbakır değil, il dışına da tatlı siparişi veriyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)