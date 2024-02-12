Diyarbakır'da terzilerden serzeniş: "Çalıştıracak çırak yok" Terzilik mesleğiyle uğraşan ustalar, insanlık tarihinin en eski zanaatlarından sayılan sektörde çalıştıracak çırak bulamıyor.

İHA

Diyarbakır'da bir dönemin gözde mesleklerinden olan terzilik, yok olmaya yüz tuttu.

Teknolojinin gelişmesi ve fabrikasyon ürünlerin artmasıyla beraber mesleğe olan rağbet azaldı.

Bu sebeple Diyarbakır’da da terzilerin sayısı her geçen gün azalıyor.

Kentte terzilik mesleğini icra eden Edip ve Serhat İlhan kardeşler, 10 ve 12 yaşındayken “Bir mesleğimiz olsun” diyerek işi öğrendikten sonra 10 yıldan bu yana kendi terzi dükkanlarında çalışıyor.

"Aileler terziliği meslek olarak görmüyor"

Günümüzde terziliğin bir meslek olarak görülmediğini söyleyen Sehat İlhan, “Bizi ailemiz, bir meslek sahibi olun diyerek terzinin yanına gönderdi. Biz de bu mesleği öğrendik.

Ancak bugün aileler terziliği meslek olarak görmediğinden, ne yazık ki çocuklarını bu işi öğrenmeleri için çırak olarak bir terzinin yanına göndermiyor. Böyle olunca da yeni terziler de yetişmiyor. Öyle görünüyor ki mesleğin son temsilcileri bizler olacağız.” dedi.

Edip İlhan ise erkek terzisinde mesleği öğrenmelerine rağmen şimdilerde ağırlıklı olarak bayan kıyafeti diktiklerini ifade etti.

"İlgi azaldı"

İlhan, “Erkek giysilerine, özellikle de takım elbiselere konfeksiyon ürünleri arttıktan sonra ilgi azaldı. Biz de böyle olunca kadın giysilerine yöneldik. Abiye başta olmak üzere her türlü kadın kıyafeti dikiyoruz.

Bu arada onarım işleri de yapıyoruz. Son zamanlarda abiyenin yerini günlük giysiler almaya başladı. Konfeksiyon ürünleri kadar ekonomik şartlar da bunda etkili oldu sanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)