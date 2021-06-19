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    Diyarbakır'da ' teyze yapamaz' dedikleri boksta madalya kazandı

    İki yıl önce stres atmak için kick boksa başlayan Saniye Tekin (39), 'Teyze yapamaz’, ‘Teyze moda girmiş' diyerek alay edenlere inat kendisini bu spor dalında geliştirip, bronz madalya aldı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 11:28
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    Diyarbakır'da ' teyze yapamaz' dedikleri boksta madalya kazandı

    Diyarbakır'da ailesiyle birlikte yaşayan bekar Saniye Tekin, 2 yıl önce stres atmak amacıyla, çocukluktan beri ilgi duyduğu ve bir türlü vakit bulamadığı kick boks sporuna başladı.

    ELEŞTİRİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

    Ev işlerinden arta kalan zamanını, salonda antrenman yaparak geçiren Tekin, ailesinin ilk başlarda karşı çıkmasına ve çevresinin de 'teyze kick boks yapamaz, teyze moda girmiş' şeklindeki alaycı yaklaşımına rağmen, hırs yaparak bu sporda kendisini geliştirdi.

    Diyarbakır da teyze yapamaz dedikleri boksta madalya kazandı #1

    BRONZ MADALYA KAZANDI

    Antrenörlerinin teşvikiyle müsabakalara hazırlanan Tekin, nisan ayında Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, bayanlar ağır sıklette 3'üncü oldu.

    Önümüzdeki günlerde Şırnak'ta yapılacak milli takım seçmelerine katılacak olan Tekin'in hedefi, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmek.

    Diyarbakır da teyze yapamaz dedikleri boksta madalya kazandı #2

    'STRES ATMAK AMACIYLA BAŞLADIM'

    Stres atmak amacıyla spora başladığını ifade eden Tekin, "Aslında bu sporu çok seviyordum. Bir türlü vakit olmadı. 38 yaşıma geldiğimde bu spora başladım. Çok da memnun oldum. Ondan sonra hocalarla beraber antrenman yaptım. Hocalar bende ışık olduğunu söyledi. Ondan sonra sonuna kadar devam ettim. Müsabakalara girmemi istediler. Dalga geçtiklerini sandım. Yaptım, başardım. Nisan ayında Antalya'da yapılan Avrupa Kupası müsabakalarında Bayanlar Ağır Sıklette 3'üncü oldum. Şırnak'ta milli takım seçmeleri var. Ona katılacağım. Her şeyin hayırlısı diyelim" dedi.

    Diyarbakır da teyze yapamaz dedikleri boksta madalya kazandı #3

    'ÇOK DALGA GEÇTİLER'

    Çevresinin, 'teyze kick boks yapamaz, teyze moda girmiş, yapamazsın, edemezsin' alaycı yaklaşımı olduğunu ifade eden Tekin, şunları söyledi:

    "Annem ve babam da ilk başlarda gitmemi istemiyordu. Bu dereceyi aldıktan sonra, bu kez kendileri gitmemi istiyor. 'Arkandayız, içinde kalmasın, git yap' diyorlar. Kadınlar her şeyi başarabilir. Özgüven gelir, motive olurlar. Akşamları tek başıma yürürken, başıma bir şey gelir diye korkuyordum. Ama şimdi göğsümü gere gere yürüyorum. Karşımdaki insanı dövmem ama, nefsi müdafaamı yapabilirim. Önceden ürpererek saklanırdım, şimdi bana saldırılırsa vücut otomatikman moda giriyor. Hocalarımın da katkısıyla, severek yapıyorum. Yaşım elverdiği sürece devam etmek istiyorum"


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