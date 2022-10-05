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    Diyarbakır'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor

    Diyarbakır Silvan'da Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşandı.
    • 05.10.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 19:27
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    Diyarbakır'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkisinde..

    Silvan'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

    Yarın akşama kadar etkili olacak

    Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

    İHA'nın haberine göre, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

    Diyarbakır da toz taşınımı etkisini sürdürüyor #1

    Diyarbakır da toz taşınımı etkisini sürdürüyor #2

    Diyarbakır da toz taşınımı etkisini sürdürüyor #3


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