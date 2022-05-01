Diyarbakır'daki Trabzonspor taraftarları, şampiyonluğu çoşkuyla kutladı.

Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyon oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık köyünde de şapmiyonluk kutlamaları vardı.

Trabzonspor'a hayranlıklarıyla bilinen Bağacık köyü sakinleri, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesini büyük sevinçle karşıladı.

Maçı birlikte izleyip şampiyonluk konvoyu yaptılar

İlçe merkezindeki bir kafede toplanan köy sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını televizyondan canlı yayında izledi. Maçın ardından ilçe merkezinde araç konvoyu yapan Bağacık köyünün fanatik taraftarları, şampiyonluk sevincini cadde ve sokaklara taşıdı.

AA'ya konuşan köy sakinlerinden Mehmet Ali Tunç, kendilerine büyüklerinden kalan Trabzonspor sevgisini çocuklarına da aşıladıklarını söyledi.

Diyarbakır'da Trabzonsporlu köylülerin şampiyonluk sevinci ViDEO

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel"

Trabzonspor'a sevgilerinin, bordo-mavili takımın 1976-1977 futbol sezonunda şampiyon olmasıyla başladığını ifade eden Tunç, "Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluk, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Bu şampiyonluğu bütün Trabzonspor taraftarlarına hediye ediyoruz. İnanılmaz sevinçliyiz, inşallah bu şampiyonluk sevincini bir daha yaşarız." dedi.