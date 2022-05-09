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    Diyarbakır'da yağmur sonrası büyüleyen gökkuşağı

    Silvan ilçesinde etkili olan yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.
    • 09.05.2022 - 00:29
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    Diyarbakır'da yağmur sonrası büyüleyen gökkuşağı

    Silvan ilçesinde akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bir süre devam eden yağış sonrası kapalı bulutların arasından güneş ortaya çıktı.

    Oluşan gökkuşağı büyüledi

    İHA'nın haberine göre; güneşin çıkmasının ardından şehrin üstünde gökkuşağı oluştu. Kartpostallık görüntüleri aratmayan o anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

    Diyarbakır da yağmur sonrası büyüleyen gökkuşağı #1

    Diyarbakır da yağmur sonrası büyüleyen gökkuşağı #2

    Diyarbakır da yağmur sonrası büyüleyen gökkuşağı #3

    Diyarbakır da yağmur sonrası büyüleyen gökkuşağı #4


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