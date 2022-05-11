Diyarbakır'da yağmur sonrası gökkuşağı

Diyarbakır'da akşam saatlerinde sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü ortaya çıkardı.

Yağmur sonrası gökkuşağı

DHA'nın haberine göre kent merkezinde, bir çok noktadan görülen gökkuşağı, seyirlik görüntüye neden oldu. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkardı.

















