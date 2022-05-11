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    Diyarbakır'da yağmur sonrası gökkuşağı

    Diyarbakır'da akşam saatlerinde sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu.
    • 11.05.2022 - 19:59
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    Diyarbakır'da yağmur sonrası gökkuşağı

    Diyarbakır'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

    Yağış sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü ortaya çıkardı.

    Yağmur sonrası gökkuşağı

    DHA'nın haberine göre kent merkezinde, bir çok noktadan görülen gökkuşağı, seyirlik görüntüye neden oldu. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkardı.

    Diyarbakır da yağmur sonrası gökkuşağı #1

    Diyarbakır da yağmur sonrası gökkuşağı #2

    Diyarbakır da yağmur sonrası gökkuşağı #3

    Diyarbakır da yağmur sonrası gökkuşağı #4

    Diyarbakır da yağmur sonrası gökkuşağı #5


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