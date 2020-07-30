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- Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi
Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi
Diyarbakır'da kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde görüntülendi.
- DHA
- 30.07.2020 - 02:37
Diyarbakır kırsalında aç kalan 2 yavru tilki, yiyecek bulmak için kent merkezine indi.
YAVRULAR, YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yol üzerinde dolaşan 2 yavru tilki, yiyecek aradıkları sırada vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İnsanlara yakın alanlarda gezen yavrular, bir süre sonra gözden kayboldu.
Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi