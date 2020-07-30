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    Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi

    Diyarbakır'da kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde görüntülendi.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 02:37
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    Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi

    Diyarbakır kırsalında aç kalan 2 yavru tilki, yiyecek bulmak için kent merkezine indi.

    YAVRULAR, YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

    Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yol üzerinde dolaşan 2 yavru tilki, yiyecek aradıkları sırada vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    İnsanlara yakın alanlarda gezen yavrular, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi

    Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi #1

    Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi #2

    Diyarbakır'da yavru tilkiler kente indi #3

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