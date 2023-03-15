Diyarbakır'da yıldırım düşme anı kamerada Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış sürerken, Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü.

Şanlıurfa ve Adıyaman son yılların en yoğun yağışı ile mücadele ediyor.

Kentte caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi ve deprem nedeniyle kurulan çadırlar kullanılamaz hale geldi.

Hatay, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'nın ardından Diyarbakır'da da sağanak etkili olmaya başladı.

Yıldırım düştü

Kısa sürede kenti etkisi altına alan yağmur, yollarda su birikintisine neden oldu.

Yağış sürerken, Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü.

Yaklaşık 75 metre mesafedeki alanda etkili olan yıldırım düşmesinde şans eseri yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vali uyardı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışın saat 24.00’e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Vali Su, paylaşımında, "Değerli hemşehrilerimiz kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece saat 24.00'e kadar da yağışın aynı şiddetle süreceği beklendiğinden dikkatli olmaya lütfen devam edelim” ifadelerini kullandı.