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    Diyarbakır'da yılın ilk karı yağdı

    Diyarbakır'da sabah saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 10:58
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    Diyarbakır'da yılın ilk karı yağdı

    Diyarbakır'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

    Beyaz örtüyle kaplanan kentte, sürücüler kar nedeniyle kayganlaşan yolda, hızlarını yavaşlatarak ilerlemek zorunda kaldı.

    BELEDİYE TUZLAMA YAPTI

    Esnaf, iş yerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

    Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, yolların kapanmaması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    Büyükşehir Belediyesi'nden dün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kar yağsa da mücadele etsek. 17 ilçede, 142 personel ve 49 iş makinesiyle biz hazırız." ifadeleri kullanılmıştı.

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