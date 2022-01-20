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    Diyarbakır’da yolda kalan polisleri vatandaş kurtardı

    Hazro ilçesine giden polis ekipleri, yolda mahsur kalınca yardımlarına köylüler traktörle yetişti.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 07:53
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 08:27
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    Diyarbakır’da yolda kalan polisleri vatandaş kurtardı

    Diyarbakır’da, salı gününden beri başlayan kar yağışı her geçen saatte etkisini artırarak devam ediyor.

    Kırsalda kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kent merkezinde de kar kalınlığı devam ediyor.

    GÖREVE GİDERKEN YOLDA KALDILAR

    Hazro ilçesine göreve giden polis ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıcanak köyünde yolda kaldı.

    VATANDAŞLAR TRAKTÖRLE KURTARDI

    Vatandaşların, polis ekiplerine traktörle yardım ederek ilçe merkezine kadar götürdüğü belirtildi.

    Diyarbakır’da yolda kalan polisleri vatandaş kurtardı #1


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