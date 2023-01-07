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    Diyarbakır'da yolda yakıtı biten otomobili iki kadın itti

    Seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı.
    • 07.01.2023 - 10:07
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 10:13
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    Diyarbakır'da yolda yakıtı biten otomobili iki kadın itti

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki kadın görenleri şoke etti.

    Seyir halindeyken yakıtı biten otomobil, yolun ortasında durdu.

    Bunun üzerine araçta bulunan 2 kadın, aaraçtan indi.

    Benzin istasyonuna kadar ittiler

    Otomobili kilometrelerce ittikten sonra akaryakıt istasyonuna götürmeyi başaran kadın takdir topladı.

    O anlarda yolda geçenler yaşanan duruma şaşırırken hayrete düşürdü.

    Erkekler şoke oldu

    İHA'nın haberine göre, erkekler, taş çıkartılan harekette baka kaldı.

    Yakıtı biten aracı kilometrelerce iten kadınlar VİDEO

    Diyarbakır da yolda yakıtı biten otomobili iki kadın itti #1


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