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- Diyarbakır'da yolda yakıtı biten otomobili iki kadın itti
Diyarbakır'da yolda yakıtı biten otomobili iki kadın itti
Seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı.
- 07.01.2023 - 10:07
- Güncelleme : 07.01.2023 - 10:13
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki kadın görenleri şoke etti.
Seyir halindeyken yakıtı biten otomobil, yolun ortasında durdu.
Bunun üzerine araçta bulunan 2 kadın, aaraçtan indi.
Benzin istasyonuna kadar ittiler
Otomobili kilometrelerce ittikten sonra akaryakıt istasyonuna götürmeyi başaran kadın takdir topladı.
O anlarda yolda geçenler yaşanan duruma şaşırırken hayrete düşürdü.
Erkekler şoke oldu
İHA'nın haberine göre, erkekler, taş çıkartılan harekette baka kaldı.
Yakıtı biten aracı kilometrelerce iten kadınlar VİDEO