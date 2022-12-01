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    Diyarbakır'daki baraj gölünün su altı güzellikleri

    Dicle Baraj Gölü'nün derinlikleri, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyor. İlçenin güzelliklerine tanıklık etmek isteyenlerin dalış yaptığı suda mezarlık, cami ve medrese bulunuyor.
    • 01.12.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:27
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    Diyarbakır'daki baraj gölünün su altı güzellikleri

    Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü, su altındaki kalıntıları nedeniyle dalışseverler tarafından tercih ediliyor.

    Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da baraj gölünde dalış gerçekleştirdi.

    Su altında mezarlık, cami ve medrese var

    Ceylan, yaptığı açıklamada, baraj gölünün girişinde su altında kalmış mezarlık, cami ve medrese bulunduğunu anlattı.

    Gölün ciddi bir balık popülasyonuna da ev sahipliği yaptığını dile getiren Ceylan, dalışla gölün tüm güzelliklerini görmenin mümkün olacağını söyledi.

    Diyarbakır'daki baraj gölünün su altı güzellikleri görüntülendi VİDEO

    Doğaseverlerin yeni destinasyonu

    Su altında asılı duran sağlam köprünün üzerinden palet vurarak geçmenin mümkün olduğunu kaydeden Ceylan, dalış sırasında, 30-35 metre derinlikte en ufak bir tahribata uğramamış değirmen görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

    AA’nın haberine göre kral mezarlarının yarı su altı, su üstü panoramik çekimler için çok ideal bir mekan olduğunu aktaran Tahsin Ceylan, bölgenin doğaseverlerin yeni destinasyonu haline geldiğini dile getirdi.

    Diyarbakır daki baraj gölünün su altı güzellikleri #1

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