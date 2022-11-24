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Diyarbakır'daki kanser hastası, bebek müjdesi aldı

Diyarbakır'daki kanser hastası, bebek müjdesi aldı

3 yıldır bebek sahibi olamayan ve kanser teşhisi konulan genç kadın, kemoterapi sonrası bebek için tedaviye başladı. Çift, gebelik haberi ile matem havasını bayrama çevirdi.