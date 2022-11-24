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- Diyarbakır'daki kanser hastası, bebek müjdesi aldı
Diyarbakır'daki kanser hastası, bebek müjdesi aldı
3 yıldır bebek sahibi olamayan ve kanser teşhisi konulan genç kadın, kemoterapi sonrası bebek için tedaviye başladı. Çift, gebelik haberi ile matem havasını bayrama çevirdi.
- 24.11.2022 - 11:11
- Güncelleme : 24.11.2022 - 12:03
Diyarbakır'da yaşayan Sultan ve Kasım Temel çifti, evlat sahibi olamadı.
Yumurta tembelliği nedeniyle 3 yıl bebeklerini kucaklarına alamayan çiftten Sultan Kasım'a, boğaz kanseri teşhisi kondu.
Üzücü haber sonrası Sultan Temel, 6 ay boyunca kemoterapi gördü.
Bu süreçte motivasyonları iyice düşen çift, tedavi sonrası arkadaş tavsiyesi ile kadın doğum servisinin yolunu tuttu.
Gebelik haberini aldılar
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurarak 2’li kombine olan Sultan Temel, fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle gebelik haberi aldı.
Yıllar sonra gelen bebek mucizesi ile matem havası son buldu. Çift, heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor.