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- Diyarbakır'dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları
Diyarbakır'dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları
Diyarbakır'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 06.05.2022 - 19:22
- Güncelleme : 06.05.2022 - 19:23
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde Diyarbakır'da etkili oldu.
Gökkuşağı renk cümbüşü yarattı
Diyarbakır'da sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü yarattı.
Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gökkuşağını gören sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek, renk cümbüşünün keyfini çıkardı.