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    Diyarbakır'dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları

    Diyarbakır'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 06.05.2022 - 19:22
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 19:23
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    Diyarbakır'dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları

    Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış, akşam saatlerinde Diyarbakır'da etkili oldu.

    Gökkuşağı renk cümbüşü yarattı

    Diyarbakır'da sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü yarattı.

    Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gökkuşağını gören sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek, renk cümbüşünün keyfini çıkardı.

    Diyarbakır dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları #1

    Diyarbakır dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları #2

    Diyarbakır dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları #3

    Diyarbakır dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları #4

    Diyarbakır dan kartpostallık gökkuşağı manzaraları #5


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