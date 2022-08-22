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    Diyarbakır'ın 26 başlı ayçiçeği çiftçiyi şaşırttı

    Bahçesine ektiği ayçiçeklerinden birinin 26 baş tuttuğunu gören Abdulkadir Deniz büyük sevinç yaşadı. Bunun üzerine çiftçi, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurma girişiminde bulunacağını belirtti.
    • 22.08.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 14:33
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    Diyarbakır'ın 26 başlı ayçiçeği çiftçiyi şaşırttı

    Türkiye'de arpa ve buğday hasatlarının verimli geçtiği haberleri gelmeye devam ediyor.

    Yurt genelinde belli aralıklarla yağan yağmur, toprakla buluşarak ekilen ürünlerin verimini artırdı.

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde de yağışların ardından çiftçilerin yüzü güldü.

    Ayçiçeğinin gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

    13 ve 18 başlıklı ayçiçeği gördü

    Bölgede çiftçilik yapan Abdulkadir Deniz, okuduğu haberlerde 13 ve 18 başlıklı ayçiçeği haberlerini gördüğünü söyledi.

    Ayçiçeğinin 26 baş tuttuğunu fark etti

    Ardından bahçesine ektiği ayçiçeklerinden birinin 26 baş tuttuğunu fark etti. Bunun üzerine Deniz, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurma girişiminde bulunarak büyük heyecanadığını ifade etti.

    "26 başlıklı olduğunu gördüm"

    İHA'nın aktarımına göre; Deniz, “O haberler dikkatimi çekti ve bahçedeki ayçiçeğini saydım 26 başlıklı olduğunu gördüm. Biz neden Guinness’e aday olmayalım diye düşündüm” dedi.

    Diyarbakır ın 26 başlı ayçiçeği çiftçiyi şaşırttı #1


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