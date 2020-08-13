Güvercin yetiştiricilerinin favori kuşlarından olan Kırktelli kuşu, Diyarbakır'ın en asil kuşlarından biri. Kırktelli kuşları, soylarının tükenmemesi için özenle besleniyor.

Diyarbakır’ın asil kuşlarından olan Kırktelli güvercini, güvercin yetiştiricilerinin yelpaze kuyruk olarak bilinen gagaları kuyruklarına kadar yetişip felç görünümüyle görenleri şaşırtırken, bu güvercinler süs olarak besleniyor.

Kırktelli güvercini, çok yüksekte uçamamasıyla beraber duruşlarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyor. Kuş besleyicisi Mehmet Volkan, bunların ayaklarında da paça olmayıp, kısa kırmızı renkli olduklarını söyledi.

SOYU DEVAM ETSİN DİYE ÇEVRE İLLERE HEDİYE EDİYOR

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde özenerek beslediği Kırktelli güvercinlerinin soyunun devam etmesi için çevre illere hediye olarak gönderen ve para ile satmayan Mehmet Volkan, güvercinin ele alınmaması gerektiğini, alınırsa hastalanabileceklerini söyleyerek hassas kuşlar olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'ın asil Kırktelli kuşlarının felç görünümü VİDEO



DOKUNUNCA HASTALANIYOR

Volkan, “Bu kuşlar Diyarbakır’ın asil kuşlarıdır, bizim kendi deyişimizle ‘Kırktelli’ özelliği felçli gibi gözükmeleri, kafalarının 40 derece dönmeleri gibi böyle özellikleri de var. Başka bir özellikleri de gezici kuşlar değil diğer güvercinler gibi havada uçmuyorlar. Yerden dama damdan aşağıya o kadar uçuyorlar, süs kuşlarıdırlar. Bunların kafa ve kuyrukları birleşiyor, ismi de oradan gelir. İnsanlar bu kuşları birbirlerine hediye ediyorlar, benden isteyenlere şehir dışına kadar gönderiyorum. Bu kuşlara dokunmuyoruz, dokununca hastalanıyorlar. Gerektiği zaman hastalandıklarında, bakımlarını kendimiz yapıyoruz, anne yavrusunu terk ettiğinde biz bakıyoruz. 2 çeşit var, kırma kuşları her yerde var ama bunlar orijinal, kafasının kuyruğuna gelmesi ve titremesi orijinalliğini gösterir. Biz beslediğimiz sürece soyları tükenmez. Ben güzel besledikçe çoğalır çoğaldıkça da başka illere göndererek hediye ederiz. Bizde satış yok.” dedi.

























