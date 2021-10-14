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- Diyarbakır'ın eşsiz lezzeti: Duvaklı pilav tarifi
Diyarbakır'ın eşsiz lezzeti: Duvaklı pilav tarifi
MasterChef yarışması yine keyifli bir bölümle ekrana gelirken, seyirciler yapılan yemekleri araştırmaya başladı. İzleyiciler, "Duvaklı pilav nasıl yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 22:03
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu üstleniyor.
Her gün farklı bir bölüm ve farklı tariflerle ekrana gelen yarışmada, mavi ve kırmızı takımdakiler elemeye kalmamak için mücadele ediyor.
Yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için uğraşırken, seyirciler ise yapılan yemeklerin tariflerine ulaşmak istiyor.
Yapılan lezzetleri yemekleri mutfaklarında denemek isteyen izleyiciler, malzeme ve yapımına dair bilgilere ulaşmak istiyor.
Bu yemeklerden birisi olan ve Diyarbakır yöresine ait olan duvaklı pilav, izleyenlerin dikkatini çekti.
Peki, Duvaklı pilav nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
DUVAKLI PİLAV NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
Pilav için
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı sıcak su
- 15 gr tereyağı
- Tuz
Kıymalı karışım için
- 250 gr yağsız kıyma
- 15 gr tereyağı
- 1 su bardağı badem içi
- Tuz
- Karabiber
DUVAKLI PİLAV YAPILIŞI
- Pirinci 30 dakika tuzlu ve sıcak suda bekletin ardIndan süzün ve bir kenarda bekletmeye devam edin.
- Yağı tencerede eritip, pirinci ilave edin. Tahta bir kaşıkla 7-8 dakika kadar sürekli karıştırın ve kavurun.
- Sıcak suyu ilave edip biraz kaynatın. Kısık ateşe alıp suyunu çekinceye kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Ardından pilavı dinlenmeye bırakın.
- Ayrı bir tavada 4-5 çorba kaşığı su ile kıymayı kavurun ve suyunu çekince yağ ilave edip kavurmaya devam edin.
- Kavrulmuş badem, tuz ve karabiber ekleyip, tatlandırın. Pilavı servis tabağına aldıktan sonra üzerine hazırladığınız kıymalı harcı dökün yayın.
- Ardından servis tabağına alın. Afiyet olsun!