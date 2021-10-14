Diyarbakır'ın eşsiz lezzeti: Duvaklı pilav tarifi

MasterChef yarışması yine keyifli bir bölümle ekrana gelirken, seyirciler yapılan yemekleri araştırmaya başladı. İzleyiciler, "Duvaklı pilav nasıl yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu üstleniyor.

Her gün farklı bir bölüm ve farklı tariflerle ekrana gelen yarışmada, mavi ve kırmızı takımdakiler elemeye kalmamak için mücadele ediyor.

Yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için uğraşırken, seyirciler ise yapılan yemeklerin tariflerine ulaşmak istiyor.

Yapılan lezzetleri yemekleri mutfaklarında denemek isteyen izleyiciler, malzeme ve yapımına dair bilgilere ulaşmak istiyor.

Bu yemeklerden birisi olan ve Diyarbakır yöresine ait olan duvaklı pilav, izleyenlerin dikkatini çekti.

Peki, Duvaklı pilav nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

DUVAKLI PİLAV NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Pilav için

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

15 gr tereyağı

Tuz

Kıymalı karışım için

250 gr yağsız kıyma

15 gr tereyağı

1 su bardağı badem içi

Tuz

Karabiber

DUVAKLI PİLAV YAPILIŞI

Pirinci 30 dakika tuzlu ve sıcak suda bekletin ardIndan süzün ve bir kenarda bekletmeye devam edin.

Yağı tencerede eritip, pirinci ilave edin. Tahta bir kaşıkla 7-8 dakika kadar sürekli karıştırın ve kavurun.

Sıcak suyu ilave edip biraz kaynatın. Kısık ateşe alıp suyunu çekinceye kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Ardından pilavı dinlenmeye bırakın.

Ayrı bir tavada 4-5 çorba kaşığı su ile kıymayı kavurun ve suyunu çekince yağ ilave edip kavurmaya devam edin.

Kavrulmuş badem, tuz ve karabiber ekleyip, tatlandırın. Pilavı servis tabağına aldıktan sonra üzerine hazırladığınız kıymalı harcı dökün yayın.