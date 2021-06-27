Diyarbakır'ın soğuk kadayıfı yaz aylarının favorisi

Yağ ve şeker oranı düşük olan, uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan soğuk kadayıf, yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıklar arttı. Vatandaşlar, sıcak havalar nedeniyle soğuk olan yiyecek ve içeceklere yönelmeye başladı.

Diyarbakır'ın meşhur lezzetlerinden birisi olan 'soğuk kadayıf' vatandaşların vazgeçilmez lezzeti haline geldi.

Yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan soğuk kadayıf, diğer tatlılara oranla daha çok tercih ediliyor.

SOĞUK SÜTLE HAZIRLANIYOR

Kentin yüzyıllık lezzeti olan, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz ve çubuk çeşitleriyle sunulan tescilli kadayıfını "soğuk süt" ile hazırlayan işletmeler, ardından tatlıyı müşterilerinin beğenisine sunuyor.





DERİN DONDURUCU İÇİNDE BEKLETİLİYOR

Hamuru ince ince açılan, içerisine fıstık konulan kadayıf, tereyağı sürülen tepsilerde pişiriliyor.

Derin dondurucuda bir gün bekletilen soğuk kadayıf, üzerine serpilen fıstık tozunun ardından müşterilere servis edilmek üzere şubelere götürülüyor.





UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA HAZIRLANIYOR

Kadayıf üreticisi Murat Altunhan, uzun süren uğraş sonunda soğuk baklavanın ardından soğuk kadayıfı müşterilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Soğuk kadayıfın sıcakta serinleten bir tatlı olduğunu anlatan Altunhan, bu lezzetin müşteriler tarafından beğenildiğini dile getirdi.

"DİĞER TATLILARA ORANLA ŞEKER ORANI AZ"

Geleneksel olarak uzun süredir ürettikleri kadayıf çeşitlerinin bulunduğunu belirten Altunhan, "Havanın ısınmasıyla müşterilerimiz soğuk ürünleri tercih etmeye başladı. Soğuk kadayıf lezzet olarak tutulmaya başlandı.

Diğer tatlılara göre şeker oranının yüzde 70 az olması nedeniyle tercih ediliyor." dedi.





"FARKLI LEZZETLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşların yazın sütlü tatlılara ilgi göstermesi nedeniyle bu ürüne yöneldiklerini anlatan Altunhan, farklı lezzetleri ortaya çıkarmak için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.





"SICAKLAR ARTINCA DENEDİK"

Müşterilerden Erdal Çolak ise ilk kez yediği soğuk kadayıfın damakta çok güzel bir tat bıraktığını ifade ederek, "Sıcakların artmasıyla yeni bir tat olan soğuk kadayıfı ailece denedik. Çok memnun olduk.

Emeklerine sağlık. Güzel olmuş, almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

