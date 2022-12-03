Diyarbakırlı Ahmet, 3 aslanla birlikte yaşıyor

Irak’ın kuzeyinde yaşayan Diyarbakırlı Ahmet Akbey, hayatını vahşi hayvanlarına adadı.

Diyarbakırlı Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyinde bulunan Duhok’ta evde beslediği aslanlarına ilgisi görenleri şaşırtıyor.

Aslan terbiyecisi olarak bilinen Akbey, kaplanlar ile gövde gösterisi yaparak paylaştığı görüntüler ise kimileri tarafından beğeni alırken, kimileri tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Ayda 1.5 tona yakın et yiyen vahşi hayvanlarıyla sarma dolaş bahçede oynayan aslan terbiyecisi Akbey, evlatları gibi baktığı aslanların yanı sıra kaplanlarla da arasının iyi olduğunu söyledi.

Akbey, yaptığı açıklamada herkes için vahşi, kendisi için can dostu olan 3 yavrusu olduğunu söyledi.

"Her biri günlük 16 kg et yiyor"

İHA'ya yaklaşık 4.5 yıldır aslanlara baktığını kaydeden Akbey, Irak'ta evde bakmak yasal olduğu için onlarla vakit geçirmeyi sevdiğini, her birinin günlük 16 kilogram et yediğini, bakımlarının her gün yapıldığını vurgulayarak kendisine bu güne kadar zarar vermediklerini aktardı.

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