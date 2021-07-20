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- Diyarbakırlılar, bayram namazında Ulu Cami'de toplandı
Diyarbakırlılar, bayram namazında Ulu Cami'de toplandı
Bayram namazı kılmak için kentteki camiler doldurulurken, vatandaşların en çok tercih ettiği cami, İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami oldu.
- DHA
- 20.07.2021 - 08:56
Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın eden Diyarbakırlılar, İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.
Cemaat camiye sığmayınca bazıları avluda namaza durdu.
Namaz öncesi vaaz dinleyen cemaat, namaz sonrasında hep birlikte dua etti.
KARDEŞLİK VE MUHABBET VURGUSU
Bayramın namazının ardından hutbe okundu. Hutbede yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine değinilirken, kardeşlik ve muhabbete de vurgu yapıldı.
VALİ, BAYRAM TEBRİĞİ YAPTI
Cemaatle birlikte namaz kılan Vali Münir Karaloğlu da namaz sonrasında vatandaşların bayramını kutladı.