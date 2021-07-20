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Diyarbakırlılar, bayram namazında Ulu Cami'de toplandı

Diyarbakırlılar, bayram namazında Ulu Cami'de toplandı

Bayram namazı kılmak için kentteki camiler doldurulurken, vatandaşların en çok tercih ettiği cami, İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami oldu.