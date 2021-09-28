Diyarbakırlılar soğuktan korunmak için çareyi aktarlarda aradı

Sıcakların bir anda düşmesi nedeni ile salgından ve soğuk algınlığından korunmak için ilk tercih aktarlar oldu.

Diyarbakır’da aniden düşen sıcak havalar tedirginliğe yol açtı.

Grip salgını olduğu iddia edilen eylül ayında, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi.

Tercih edilen ürünler arasında ilk olarak zencefil ile ıhlamur yer aldı.



"MÜŞTERİLER TALEP ETSE DE SATMIYORUZ"

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yıllardır aktarcılarda çalışan Mehmet Karakoç, bitki ilaçlarını doktor tavsiyesi olmadan müşterilere satmadıklarını belirterek, “Müşterilerimiz her ne kadar bizlerden talep etse de satmıyoruz. Hastaneye giderek teşhisi konulduktan sonra doktorun tavsiye ettiği bitki ilaçlarını kendilerine satıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı, grip ve kansızlık en sık rastladığımız hastalıktır. Bu hastalıklarda bitki tavsiyesi var ise doktor tarafından biz istenilen bitki ilaçlarını hazırlayıp müşterilerimize veriyoruz.” dedi.

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ZENCEFİL VE IHLAMUR TAVSİYE EDİLİYOR

Karakoç, “Havalar aniden değiştiği için şu anda bizden istenilen ve tavsiye edilen zencefil ve ıhlamur bitkileridir. Bunun yanında ada çayı ve hatmi çiçeğini tavsiye ediyorlar. Genelde bu bitkiler çocukların soğuk algınlığı olduğu zaman öksürük, bronşit ve nefes darlığı hastalığında takviye olarak kullanılır. Genelde su veya süt ile kaynatılarak verilir. Vatandaşlara doktor tavsiyesi olmadan bu ilaçları kullanmamalarını da öneriyoruz.” diye konuştu.





"KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞIYOR"

Tedbiri şimdiden almak için aktarcıya geldiğini ifade eden müşteri Şinasi Ödoğlu, “Soğuk algınlığı için zencefil, zerdeçal ve ona yakın bitkisel otları tavsiye üzerine almak için geldim. Malum kış mevsimi yaklaşıyor ve tedbirimizi şimdiden almak için bu ürünleri alıyorum.” şeklinde konuştu.



