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    Diyarbakırlılar yağmur yağması için dua etti

    Diyarbakır’da vatandaşlar, yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.
    • 24.04.2022 - 17:52
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    Diyarbakırlılar yağmur yağması için dua etti

    Diyarbakır'da yağışların az olması nedeniyle kuraklık yaşanıyor.

    Diyarbakır'ın Batıkent Meydanı'nda Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) tarafından düzenlenen yağmur duasına yüzlerce vatandaş katıldı.

    Yağmur için dua ettiler

    Yağmur duasına çıkan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

    İHA'da yer alan habere göre Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Özer, “Malum Efendimizin sünnetinde de biliyoruz ki Medine’de yağmur yağmadığı vakit Efendimiz aleyhi ve sellem sahabe kiramı alarak Medine dışında bulunan yeşillik bir çöle çıkarak yağmur namazı ve duasını yapmışlar. Diyarbakır’da da olmak üzere bölgemizde kıtlık var gibi duruyor. Biz de bu işin manevi boyutunu ele alarak, bin kişiyle yağmur duası yapacağız. İnşallah rabbim dualarımızı kabul eder ve yağmur yağar” dedi.

    Diyarbakırlılar yağmur yağması için dua etti #1

    "Havalar çok sıcak, biz de dua edeceğiz"

    Yağmur duasına katılan 13 yaşındaki Ubedullah Zeren, “Son zamanlarda yağmur yağmıyordu, biz de yağmur duasına geldik. İnşallah Allah yardım ederse yağmuru yağdırır. Diyarbakır’da havalar çok sıcak, biz de dua edeceğiz” diye konuştu.

    Diyarbakırlılar yağmur yağması için dua etti #2

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    Diyarbakırlılar yağmur yağması için dua etti #4

    Diyarbakırlılar yağmur yağması için dua etti #5


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