Diyet yapanlar için çilekli bir atıştırmalık #evdepişir

Diyet yapanlar için çilekli bir atıştırmalık #evdepişir

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Koronavirüs sebebiyle Ramazan ayında evde kalınan süreçte kilo alanlar buradaysa, çilek mevsimine yakışır bir atıştırmalık tarifimiz var.

Karantina boyunca kendimizi yemeğe vermişken, üzerine bayram tatlıları da eklenince kilo almamak imkansız hale geldi. İşte, sokağa çıkma yasağının ve bayramın ertesi günündeyken, diyete girme kararı alanlara özel mevsimin en taze meyvesiyle hazırladığımız bar tarifimiz…

Nefisyemek.com olarak diyabet hastalarının ve glutensiz beslenenlerin rahatça tüketebileceği tarifleri paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Çilekli Bar Tarifi VİDEO

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK: ÇİLEKLİ BAR

Beslenmesine dikkat edenlerin yüzünü güldürecek bu bar tarifiyle paketli gıdaları da tüketmeyi bırakabilirsiniz.

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MALZEMELER

125 gr tereyağı

500 gr çilek

1 su bardağı toz badem

1 su bardağı yulaf ezmesi

9 adet hurma

2 yemek kaşığı keten tohumu

YAPILIŞI

Hurma ve oda sıcaklığındaki tereyağını mutfak robotundan geçirin. Çilek hariç bütün malzemeleri de robota ekleyip homojen bir şekilde çekin. Çilekleri yıkayıp kurulayın ve dilimleyin. Katı karışımın yarısını fırın tepsisine yayın ve üzerine dilim çilekleri dizin. Kalan hamuru çileklerin üzerine öbekler halinde koyup, çilek aralarındaki boşlukları doldurun. Önceden ısıttığınız 180°C deki fırında yaklaşık 20 dakika pişirin ve dilimleyip soğuması için tel ızgara üzerine çıkarın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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