DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da DJ performansı sergiledi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan balonda DJ performansı sergileyen Ben Böhmer, 1 saat boyunca gökyüzünde kaldı.

Dünyaca tanınan DJ Ben Böhmer, Kapadokya semalarında dikkat çeken bir performans sergiledi.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan balon kalkış alanında sıcak hava balonunun hazırlanmasının ardından balona binen DJ Ben Böhmer, Kapadokya’yı kuşbakışı izledi.

1 SAAT BOYUNCA ÇALDI

Böhmer, 1 saat boyunca gökyüzünde DJ’lik yaptı. O anları ise yüzbinlerce kişi takip etti.

DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da balonda DJ performansı sergiledi İZLE

HAYRANLARI FOTOĞRAF İÇİN GELDİ

Kapadokya’da sıcak hava balonunda DJ performansının sergileneceğini duyan DJ Ben Böhmer’in hayranları ise balon kalkış alanında bol bol fotoğraf çektirdi.