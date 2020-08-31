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    DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da DJ performansı sergiledi

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan balonda DJ performansı sergileyen Ben Böhmer, 1 saat boyunca gökyüzünde kaldı.
    • İHA
    • 31.08.2020 - 08:57
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    DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da DJ performansı sergiledi

    Dünyaca tanınan DJ Ben Böhmer, Kapadokya semalarında dikkat çeken bir performans sergiledi.

    Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan balon kalkış alanında sıcak hava balonunun hazırlanmasının ardından balona binen DJ Ben Böhmer, Kapadokya’yı kuşbakışı izledi.

    1 SAAT BOYUNCA ÇALDI

    Böhmer, 1 saat boyunca gökyüzünde DJ’lik yaptı.  O anları ise yüzbinlerce kişi takip etti.

    DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da balonda DJ performansı sergiledi İZLE

    HAYRANLARI FOTOĞRAF İÇİN GELDİ

    Kapadokya’da sıcak hava balonunda DJ performansının sergileneceğini duyan DJ Ben Böhmer’in hayranları ise balon kalkış alanında bol bol fotoğraf çektirdi.

    DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da DJ performansı sergiledi #1

    DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da DJ performansı sergiledi #2

    DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da DJ performansı sergiledi #3

    DJ Ben Böhmer, Kapadokya’da DJ performansı sergiledi #4

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