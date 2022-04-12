DJ Kadir Erkiş: “Her gün saatlerce dj setinin arkasındayım!”

DJ’lik mesleğinde çalışmalarda bulunan DJ Kadir Erkiş, her gün saatlerce DJ setinin arkasında olduğunu ve çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

“Yoğun çalışmaktan dolayı mutsuz değilim. Bu meslek benim için gerçekten çok önemli. Bu nedenle çalışmalarımı yenilikçi bir şekilde sürdürmek ve sektöre katkıda bulunmak istiyorum.” sözleriyle mesleğine dair açıklamada bulunan Kadir Erkiş, kendisini özgür ve mutlu hissettiğini belirtti.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı, Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği eğitimi alan DJ Kadir Erkiş, daha sonra DJ’lik alanına geçiş yapmış ve bu alanda çalışmalarda bulunmuştur. Kariyer hayatına dair açıklamalarda bulunan Erkiş, “DJ’lik son zamanlarda pek çok kişinin ilgisini çeken bir meslek dalı. Çünkü çalışma saatleri çok daha özgür ve insanlar, kendilerini bu meslek içerisinde mutlu hissediyor. Açıkçası DJ’liği zorla yapan birine rastlamadım. Çünkü bu meslek sevilerek yapılmaya müsait. Ben de DJ olarak farklı mekanlara gidiyor, insanları coşturacak bir program hazırlıyorum. Bunun için yoğun bir çalışma içerisinde olduğumu söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

Yoğun Çalışmaktan Dolayı Mutsuz Değilim

DJ’lik mesleğinde kesintisiz bir şekilde çalıştığını belirten Kadir Erkiş, yoğun çalışmaktan dolayı mutsuz olmadığını, daha fazlasını yapabilmek için kendisinde bir güç bulduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erkiş açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Her gün saatlerce DJ setinin başında olduğumu ve çalışmalarımı gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü benim için kusursuz iş yapmak oldukça önemli. Daha fazlasını yapabilmek için de kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Çünkü DJ’lik hayat boyu öğrenmeyi zorunlu kılıyor.”

Kendimi Özgür ve Mutlu Hissediyorum

DJ’lik yaparken kendisini özgür ve mutlu hissettiğini ifade eden Kadir Erkiş, mesleğe başlayacak gençlere de çeşitli önerilerde bulundu: “Biliyorsunuz DJ’lik saatleri çok belli olmayan bir meslek dalı. Bu nedenle DJ’lik yapmak isteyen gençlere tavsiyem, farklı çalışma saatlerine uyum sağlayıp sağlamayacaklarını belirlemeleri. Bunun yanı sıra DJ’likte seyahat de çok önemli. Bu nedenle seyahat etmeyi seven gençlerin bu mesleğe yönelmelerini öneriyorum. Bunun yanı sıra geniş bir müzik bilgisi olması da bir hayli önemli. Ben, DJ’lik mesleğinde kendimi çok özgür ve mutlu hissediyorum. Bu nedenle çalışmalarımı bu alanda titizlikle yürüttüğümü söyleyebilirim.”