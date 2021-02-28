Bursa ve Balıkesir sınırları içerinde 100'e yakın kuş türü, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş 2 yıllık çalışmasıyla görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü, Kocaçay Deltası, Longoz Ormanı, Karacabey Ovası, Manyas Kuş Cenneti ve Marmara Denizi kıyısında 86 kuş türünü tek tek kayda aldı.

2 YILLIK ÇALIŞMADA KUŞLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN

2 yıllık bir çalışmanın ardından içerisinde bataklık kamışçını, sibirya taşkuşu, kara sumru, sürmelikumkuşu, suna, küçük suçulluğu, ak sırtlı ağaçkakan, büyük orman kartalı, sülün, pasbaş patka, kara sinekkapan gibi nadir görülen kuş türleri görsel şölene imza attı.

Doğa fotoğrafçısı, Marmara Bölgesi'nde 100'e yakın kuş türünü görüntüledi-Video

YABANCILAR DA PAYLAŞIMA İLGİ GÖSTERDİ

Tüydeş’in sosyal medya üzerinden paylaştığı video, kısa sürede bir çok kişi tarafından izlendi.

Video izlemelerinin arasında yabancıların yoğun olması dikkat çekti.