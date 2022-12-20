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    Doğa harikası Karagöl buz tuttu

    Artvin'in turizm noktalarından biri olan Karagöl'ün, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yüzeyi tamamen buz tutmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşadı.
    • 20.12.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:57
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    Doğa harikası Karagöl buz tuttu

    Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Karagöl, her mevsim yoğun ilgi görüyor.

    Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan göl, doğa tutkunlarının da vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.

    Bahar ve yaz aylarında renk cümbüşüyle dikkati çeken Karagöl, kış mevsiminde ise misafirlerine sükunet vadediyor.

    Tamamen buz tutması bekleniyor

    Yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği Karagöl, bu kez buz tutmuş haliyle seyrine doyulmaz bir manzara sundu.

    İHA'nın aktarımına göre; gölün önümüzdeki günlerde soğuk hava ile birlikte tamamen donması bekleniyor.

    Doğa harikası Karagöl buz tuttu #1

    Ziyaretçiler manzaranın tadını çıkardı

    Günübirlik tatil için bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek güzel manzaranın tadını çıkardı.

    Buz tutan göl yüzeyini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen ziyaretçiler, taş ve odun parçalarını göl yüzeyine kaydırarak eğlenceli anlar yaşadı.

    Doğa harikası Karagöl buz tuttu VİDEO

    Doğa harikası Karagöl buz tuttu #2

    Doğa harikası Karagöl buz tuttu #3

    Doğa harikası Karagöl buz tuttu #4

    Doğa harikası Karagöl buz tuttu #5


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