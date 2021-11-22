Doğal gençlik iksiri: Gliserin ve gül suyu

Yumuşak ve güzel bir cildin sırrını öğrenmek ister misiniz ? Cildinizi nemli ve yumuşak tutacak, aynı zamanda yaşlanma karşıtı olacak harika bir karışımla geldik. Gliserin ve gül suyu karışımı...

Gliserin ve gül suyu harmanı, yüzyıllar boyunca insanların güzel bir cilt için kullandıkları ürünlerdendir. Tarih boyu insanlar gül suyunu tonik olarak kullandı. Gül suyunun gliserin ile kombine edildiğinde cildi sağlıklı ve ışıltılı bir hale getirdiği görüldü. Peki bu karışımın cildinize ne gibi faydaları var ? Gliserin gül suyu karışımı nasıl hazırlanır ? Tüm detaylarıyla sizin için araştırdık...

MÜKEMMEL BİR NEMLENDİRİCİDİR

Gliserin ve gül suyu karışımı, özellikle kuru ciltler açısından çok yararlıdır. Kuru ciltleri mükemmel şekilde nemlendirirler. Gliserin, cilt için mükemmel bir nemlendirici olmasının yanı sıra ciltte nemin saklanmasını da sağlar.Gül suyu ile birlikte kullandığınızda ise çift nemlendirme sağlar. Cilt yumuşak,pürüzsüz ve sağlıklı hale gelir.

CİLT BOZUKLUKLARINI TEDAVİ EDER

Kuru cilt üzerinde çok iyi çalışan gliserin ve gül suyu, egzema, dermatit gibi cilt bozukluklarını tedavi etmek için kullanılabilir. Bu cilt problemleri ile ilişkin olan kuru, pürüzlü, pullu cildin giderilmesine yardımcı olurlar. Aynı zamanda ciltteki tahrişi, iltihapı ve kızarıklığı azaltmada yardımcı olurlar. Yağlı cilt üzerinde de iyi çalışan bu ikili, akne sivilce ve diğer yağlı cilt sorunları üzerinde de etkilidir. Gül suyu, doğal antiseptik ve sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir. Büyük akne, sivilce ve lekeleri gidermek için etkili bir yöntemdir.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Gliserin ve gül suyunu cildiniz için kullandığınızda pahalı anti-aging güzellik ürünleri gerekmez. Bunlar içinde yaşlanma belirtilerini uzak tutan ve geciktiren maddeler vardır. Kırışıklıkları lekeleri ve diğer yaşlanma belirtilerini ciltten uzak tutar. Cildi gençleştiren bu ikili, cildi besleyerek esnek bir cilt sunar.

CİLDİN PH SEVİYESİNİ DENGELER

Sağlıklı bir cildin en önemli özelliklerinden biri dengeli bir pH seviyesidir. Cildin pH değeri dengeli olduğunda sivilce, egzema gibi cilt bozuklukları da olmaz. Gliserin ve gül suyu, cildin pH seviyesini dengeleyerek size parlak ve sağlıklı bir cilt sunar.

CİLT TEMİZLEME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR

Doğal içeriklerle hazırlanmış ev yapımı bir temizleyici, cildinizi sağlıklı tutmanın en iyi yollarından biridir. Kendi cilt temizliğinizi gliserin ve gül suyu karışımıyla da yapabilirsiniz. Günün bırakmış olduğu kiri, tozu etkili bir şekilde temizleyerek cildin temizlenmesine ve gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Cildinizi temizlemek için tek yapmanız gereken gliserin ve gül suyunu birlikte karıştırıp, pamukla çubukla cildinize uygulamanız.

GLİSERİN VE GÜL SUYU KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Eczaneden ya da güvenilir bir aktardan bir şişe gliserin alın. Kase içine 200 ile 250 ml dökün. Yaklaşık 100 ml gül suyu ekleyin ve iyice karıştırın. 2 yemek kaşığı limon ya da limon suyu ekleyin. Her gece bu karışımı cildinize masaj hareketleriyle uygulayın.

Gliserin ve gül suyu karışımı, kuru kaşıntılı ve pürüzlü ciltlere çok iyi gelecektir. Gündüzleri güneşe çıkarken uygulanmaması önerilir. Güzel bir cilt için bu karışımı mutlaka deneyin.