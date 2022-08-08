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    İstanbul'un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar

    Market ve manav ürünlerinin yanı sıra doğal ürün tüketmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı çevresindeki tarlalara giderek sepetlerini ve poşetlerini dolduruyor.
    • 08.08.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:55
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    İstanbul'un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar

    Doğal ürün almak isteyen vatandaşlar tarlaların yolunu tuttu.

    İstanbul Havalimanı yakınlarındaki Arnavutköy ve Çatalca'daki tarlalara akın eden vatandaşlar, ellerindeki sepetleri dolduruyor.

    Market ve manavlardan alışveriş yapmak yerine doğal ürün tüketmek isteyenler, domates, biber ve patlıcanlara yöneldi.

    Vatandaşlar memnun

    Şehrin orta yerinde böyle bir imkanın olmasından memnun olan vatandaşlar, hafta sonunda aileleri ve çocuklarıyla tarlada zaman geçiriyor.

    İstanbul un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar #1

    Araçlarını park edip tarlaya geliyorlar

    Tarlanın yanından araçlarıyla geçenler ise domates, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, semizotu, marul gibi sebzeleri görünce dayanamayıp, araçlarını yol kenarına park ederek ellerine aldıkları poşet ve kovalarla tarlaya giriyor.

    İstanbul un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar #2

    "Ürünler taze ve fiyatlar gayet makul"

    DHA'nın aktarımına göre; çocuklarıyla birlikte tarladaki ürünlerden toplayan aileler, "Burası aynı memleket havası gibi. Anadolu'daki köylerimizde bağ ve bostanlardan sebze ve meyve topladığımız günleri hatırlattı bizlere. Ürünler oldukça taze ve fiyatlar da gayet makul. Çocuklarımız için de farklı bir deneyim oluyor. Onlar da tarladan kendi elleriyle topluyor ürünleri, olgunlaşmış mı yoksa henüz ham mı ayırt etmeye çalışıyorlar. Güzel bir uygulama." dedi.

    İstanbul un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar #3

    İstanbul un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar #4

    İstanbul un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar #5

    İstanbul un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar #6

    İstanbul un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar #7

    İstanbul un göbeğindeki tarlalardan sebze topluyorlar #8


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