Doğal ve zararsız: Sivrisineklerden kurtulmanın yolları

Sıcak havaların kabusu sivrisinekler evinizi istila ettiyse, aslında onlara zarar vermeden uzaklaştırmanın yolları da var. İşte doğal yöntemlerle sivrisineklerden kurtulma ipuçları...

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber sivrisinekler de ortaya çıktı. Sivrisinekler özellikle geceleri insanların uyku kalitesini azaltan birer kabus haline dönüşüyor.

Basit sandığımız sivrisinekler dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biridir. Sivrisineklerin bir ısırığı Batı Nil virüsü, Deng humması ve sıtma yayabilir.

Aşırı kaşıntıdan dolayı vücutta kızarıklık ve tahrişlere neden olabilir.

Peki sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları nelerdir? Sivrisinekler hangi kokulara gelmez? İlaç kullanmadan sivrisinekleri evlerimizden uzaklaştırmanın en doğal yollarını sizler için araştırdık.

DOĞAL AROMALAR İLE KURTULUN

Havaların ısınmasıyla birlikte etkilerini artıran bu sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları mümkün. Sevmedikleri kokuları, bitkileri kullanarak gelmemelerini sağlayabiliriz. İşte sivrisineklerin sevmedikleri kokular.

Lavanta

Portakal

Limon

Ada çayı

Kadife çiçeği

Karanfil

Okaliptüs

Defne

Reyhan

Sarımsak

Soğan

Sirke

Biberiye.

İdris otu

Yalancı Melisa

Kedi nanesi

Bahçenize ekebilme imkanınız varsa, kadife çiçeği, biberiye, reyhan, idris otu, yalancı melisa, kedi nanesi gibi keskin kokulu çiçekleri ekerek sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

KOYU RENK ELBİSE GİYMEYİN

Sivrisinekler koyu renkleri kendi özel alanları gibi gördükleri için koyu renkli elbiseler giyen kişilerin yanına daha çok uğrar.

Sivrisinekler daha çok koyu renkleri tercih eder.

B VE C VİTAMİNİ ALINMALI

B ve C vitamini yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda gruplarından. C vitamini suda eriyebilen bir vitamin olduğundan vücutta birikmez, fazla terlemeyi önler, sivrisinekler de bundan nefret eder.

Mercimek, badem ve mantar gibi B vitamininden zengin gıdalarla beslenin. Tuzlu gıdalardan ve potasyumlu yiyeceklerden uzak durmalısınız. Çünkü laktik asitler sivrisinekleri size doğru çeker.

CAM KENARINA SİRKE KOYUN

Bir bardağın içine sirke koyup camın kenarına sirke koyabilirsiniz. Böylede keskin kokusuyla sirke, her türlü sineğin kabusu olabilir.

ODANIZA REYHAN KOYUN

Reyhan genelde camın önünde, balkonda bakılan birçiçektir. Sivrisineklerden korunmak için Reyhan bitkisini başucunuza alıp, sivrisinekleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI SÜRÜN

Lavantanın kokusunu hemen hemen herkes sever. Bilinmeyen şey ise sivrisineklerin lavanta kokusundan nefret ettiği. Vücuda sürülen lavanta yağı sivrisinekleri bulunduğu ortamdan kaçırır.Sivrisineklerin sık geldiği yerlernize lavanta yağı sürerek onları uzaklaştırabilirsiniz.

SIK SIK DUŞ ALINMALI

Sivrisinekler daha çok terli olan vücutlara ve ayak kokusu problemi yaşayan kişilere gelir. Yatmadan önce duş almak bu davetsiz misafirlere karşı koruyabilir.

SARIMSAK VE SOĞAN

Sivrisineklere karşı etkili yöntemlerden biri de soğan ve sarımsak. Amerika’da yapılan araştırmalarda, sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlere yaklaşamadığı tespit edildi.

LİMON VE KARANFİL

Bir adet limonu ikiye bölün ve üzerine karanfiller batırın. Bu doğal sivrisinek kovucuyu her gece başınızın ucuna koyarak sivrisinekleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.

NANE VE LİMON

Nane de tıpkı fesleğen gibi mutfakta ve sivrisinek kaçırmada işe yarıyor. Sivrisinekleri kaçırmasının yanı sıra nane, sivrisinek ısırığına da iyi geliyor.

Davetsiz misafirlerden kovmak için, nane ve limondan yapılan doğal sprey de oldukça etkili.

DOĞAL SİVRİSİNEK KOVUCU SPREY TARİFİ:

Malzemeler:

-1 su bardağı elma sirkesi,

-Birer tutam kurutulmuş Adaçayı, Biberiye, Lavanta, Kekik ve Nane,

-1 adet kapaklı cam kavanoz

Cam kavanoza sirke ve otları koyun, ağzını sıkıca kapatın. 2 hafta boyunca her gün çalkalayarak, buzdolabında muhafaza edin. 2. Haftanın sonunda otları süzün ve geriye kalan sıvıyı yarı yarıya sulandırarak, gönül rahatlığıyla cildinize sürebilirsiniz.