Doğal Yaşamın İnternet Marketi: Köyde.com

Köyde.com’un sağlamış olduğu eşsiz fırsatlar arasında kadın girişimcilere destek de yer alıyor.

Karadeniz bölgesinde Rizeli ailenin 3. kuşak temsilcilerinin doğal ve organik ürüne ulaşmadaki zorluklardan yola çıkarak hayata geçirdiği Köyde.com, kısa süre içerisinde en çok tercih edilen doğal yaşamın internet marketi olmayı başardı. Her ürünü, yöresinden özel ve organik bir şekilde hazırlayarak avantajlı fiyatlarla sunan online market, sağladığı güven, ürünlerindeki kalite ve doğal lezzet ile şehir yaşamında ürünlerde bu kriterleri sağlamakta zorlananların da tercihini kazandı.

Ürünlerin En Doğalı, Yöresinden Köyde.com’da

Bal, peynir, tereyağ, reçel, helva, zeytinyağı, et ve arı ürünleri olmak üzere gıda konusunda tüm ihtiyaçları karşılamayı başaran Köyde.com en doğalını, yöresinden özel olarak hazırlayarak satışa sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanına online alışveriş imkanları dahilinde hizmet sunan doğal market; güvenilir, doğal ve en özel lezzetlere ulaşılmasını da kolaylaştırıyor. Meşhur Rize tereyağ, Karadeniz’in en özel lezzeti Anzer balı ya da Eski Kars kaşarı gibi yöresel en özel lezzetlerin yer aldığı Köyde.com ekimden üretim anına kadar her alanda periyodik kontrolleriyle doğal ve organik kriterlerinden hiçbir zaman ödün vermiyor.

Kadın Girişimcilere Destek

Köyde.com’un sağlamış olduğu eşsiz fırsatlar arasında kadın girişimcilere destek de yer alıyor. Kadın girişimcilere ya da kooperatifleşmiş olan bölgesel kadın üreticilere destek sağlayan Köyde.com, bu sayede hem kadınların özel üretimlerini ve lezzetlerini sunuyor hem de bölge ekonomilerine katkı sağlamayı başarıyor.

Karadeniz Bölgesi’nden Ege Bölgesi’ne İç Anadolu Bölgesi’nden Doğu Anadolu Bölgesi’ne kadar Türkiye’deki lezzetleri Köyde markasıyla sizlere ulaştıran doğal yaşamın internet marketi, herkesin severek tükettiği ürün seçenekleriyle sağlıklı ve lezzetli bir fırsat sunuyor.