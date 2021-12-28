Doğalgaz desteği başvuru ekranı: Doğalgaz desteği kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır?

Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği verileceğini duyurdu. Peki doğalgaz desteği kimlere verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte doğalgaz desteği başvuru ekranı...

Kara kış gelip çatmışken ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kara kara nasıl ısınacaklarını düşünürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yüzleri güldürecek bir açıklama geldi.

Bakan Yanık'ın açıklamasına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine sağlanan sosyal yardımlara bir yenisini ekledi. Isınma desteği kapsamında yapılan kömür yardımının yanı sıra artık doğalgaz yardımı da yapılacak.

Bu açıklamanın ardından doğalgaz desteğine başvuruda bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, doğalgaz yardımı başvurularının nereden yapılacağını araştırmaya başladı.

Peki doğalgaz desteği kimlere verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte doğalgaz desteği başvuru ekranı...

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız.''





"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.