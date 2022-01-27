Doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı 2022: Doğalgaz yardımı ne zaman başlayacak?

Doğalgaz fatura desteği başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki doğalgaz desteği başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman verilecek?

Doğalgaz fatura desteği başvuruları ile ilgili ayrıntılar, ihtiyaç sahibi haneler tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından ihtiyaç sahiplerine doğalgaz yardımı verileceğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından ''Doğalgaz yardımı kimlere verilecek, başvurular ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aranırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi.

Bakan Yanık, doğalgaz desteği başvuru tarihleri ve şartları ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu.

Peki doğalgaz yardımı ne zaman, hangi tarihte verilecek? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir ? İşte 2022 Doğalgaz desteği başvuru ekranı...

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZMAAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak doğalgaz desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." ifadelerini kullanan Bakan Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ YILDA KAÇ DEFA, HER AY MI?

Bakan Yanık, doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğalgaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğalgaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını anlattı.

Sağlanan kömür yardımı kadar doğalgaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.