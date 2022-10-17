DOĞALGAZ FATURASI HESAPLAMA 2022: Hangi derece kaç TL yakar?

Havaların soğumaya başlaması ile beraber kombilerini yakmaya hazırlanan vatandaşlar, "Kombi kaç derecede yanmalı? Hangi derece kaç TL yakar?" sorularını gündeme getirdi.

Ekim ayının sonlarına gelmeye başlamamızla birlikte, soğuk ve yağmurlu havalar da yüzünü göstermeye başladı.

Sıcak geçen yazın ardından yenidne kışa adapte olmaya çalışan vatandaşlar, kombiyi yakmaya hazırlanıyor.

Ancak enflasyonun artması zamlar nedeniyle, doğalgaz yakarken tasarruf yapmak isteyenleri telaş sardı.

Kabarık doğalgaz faturasını önlemek için "Kombi kaç derecede ne kadar yakar?" sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Özellikle kış aylarında doğalgaz 40-50-55-60 derecede çalıştığında saatte kaç TL harcar hesaplamaları yapılıyor.

Bu kapsamda vatandaşlar detayları öğrenmek için, "Kombi kaç derecede yanmalı? Hangi derece kaç TL yakar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Kombi kaç derecede yanmalı? Hangi derece kaç TL yakar? İşte yanıtı...

Kombi kaç derecede yanmalı? Hangi derece kaç TL yakar?

Kombinin ideal ısıtma değerleri evin veya ısıtılan odanın büyüklüğüne ve konumuna göre değişir.

Ancak salon ve koridor gibi odalarda ortalama sıcaklığın 15 derece, örneğin oturma odası, yatak odası ve mutfakta ise 20-22 derece olması yeterlidir.

Kombinin sıcak su ayarları için ideal sıcaklık ortalama 60 derecedir. Bu sıcaklıkta üretilen sıcak suyun ev için değeri yaklaşık 20 derecedir.

DOĞALGAZ FATURASI HESAPLAMA

2022 2022 doğalgaz metreküp fiyatı ise KDV dahil yaklaşık 2.3 TL civarındadır. Doğalgaz faturasında Kdv oranı %18’dir.

40 derecede doğalgaz ne kadar yakar: 40 derecede çalışan bir kombi yaklaşık olarak saatte 0.42 metreküp doğalgaz tüketir.Yani kabaca saatte 96-97 kuruş artı KDV tüketim yapacaktır.

50 derecede doğalgaz ne kadar yakar: 50 derecede çalışan bir kombi yaklaşık olarak saatte 0.53 metreküp doğalgaz tüketir.Yani kabaca saatte 1 lira 20 kuruş artı KDV faturaya yansıyacaktır.

60 derecede doğalgaz ne kadar yakar: 60 derecede çalışan bir kombi yaklaşık olarak saatte 0.64 metreküp doğalgaz tüketir. Yani kabaca kombiniz saatte 1.47 TL artı KDV yakacaktır.