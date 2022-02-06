Doğalgaz faturası kaç gün gecikirse kesilir 2022? Açma kapama bedeli...

Son ödeme tarihi geçen doğalgaz faturası, özellikle kış günlerinde sıklıkla araştırılan konular arasında. Peki doğalgaz kaç gün ödenmediğinde kesinti yapılır 2022? İşte detaylar...

Faturaları zamanında ödemediğimiz zaman doğal gazımızın kesilmesiyle karşı karşıya kalabiliriz.

Doğalgaz ödeyemeyen, geciktiren vatandaşlar kaç günde kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor.

Milyonlarca kişinin cevabını araştırdığı 'doğalgaz faturası son ödeme tarihinde ödenmezse ne zaman kesilir?' sorusu, kış aylarında gündemden düşmüyor.

Peki doğalgaz faturası kaç gün gecikirse kesilir? Doğalgaz kaç günde kesilir 2022? İşte yanıtı...

DOĞALGAZ FATURASI KAÇ GÜN GECİKİRSE KESİLİR 2022?

Doğalgaz abonesi faturasını son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemezse en az 3 gün önceden haber verilmek koşuluyla hizmet veren firma tarafından doğal gazı kesilebilir.

Doğalgaz arzı durdurulduktan sonra fatura ve gecikme faizi bedellerinin yanında aboneye kapama açma bedeli adı altında ayrıca bir ücret daha çıkarılır.

DOĞALGAZ AÇMA KAPAMA BEDELİ 2022

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılı için abone bağlantı bedeli üst sınırı 1158 lira oldu.

Sayaç açma-kapama bedeli 36 lira, sayaç değişim bedeli 371 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine göre 42 lira ile 733 lira arasında ve iç tesisat işlem bedelleri 63 lira ile 482 lira arasında olacak.

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespit edilmesi durumunda, sayaç açma-kapama bedelinin 3 katı ceza uygulanır.