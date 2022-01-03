Doğalgaz yardımı 2022: Doğalgaz faturası desteğine nasıl ve nereden başvurulur?

Doğalgaz yardımı 2022: Doğalgaz faturası desteğine nasıl ve nereden başvurulur?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteği müjdesini verdi. Faydalanmak isteyenler, "doğalgaz desteğine nasıl ve nereden başvurulur, şartları neler" araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımının devam edeceğini duyurdu.

Kömür yardımının yanında doğalgaz fatura desteğini de sağlanacağını açıklayan Erdoğan ihtiyaç sahiplerine müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vatandaşımıza verilen kömür desteğinin, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini vermek istiyorum.'' dedi.

Fatura desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, "Doğalgaz faturası desteğine nasıl, nereden başvurulur, şartları nelerdir" merak ediyor. İşte konunun ayrıntıları...

DOĞALGAZ FATURASI DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz günlerde başvurunun detaylarını açıklamıştı.

ış ayları boyunca yardımların süreceğini ve dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Tüm Türkiye'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Elektrik Tüketim Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, ''İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.'' dedi.

Erdoğan'ın kabine toplantısı açıklamalarının ardından doğalgaz desteği de vatandaşın hizmetine sunulacak.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN

Yapılacak yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden üzerinden başvurabilecek.

Elektrik Tüketim Desteği'nin ise sosyal yardım programından düzenli olarak faydalanan vatandaşlara, herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan veriliyor.

Sadece kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmelerinin yeterli olduğu kaydedildi.