Doğalgaz yardımı Aralık ayı ödemeleri yatırıldı mı? Doğalgaz yardımı ne kadar?

Doğalgaz yardımı Aralık ayı ödemeleri yatırıldı mı? Doğalgaz yardımı ne kadar?

Aralık ayı doğalgaz yardımlarının ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başladı..

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan doğalgaz yardımı ödemelerinin Aralık ayında ne zaman yatırılacağı merak uyandırdı.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz ödemelerinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Yardıma başvuran vatanşlar doğalgaz yardımı ödemelerini alacakları tarihi öğrenmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğalgaz yardımı hakkında yaptığı bir açıklamada "Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır." ifadelerine yer vermişti.

Doğalgaz yardımı Aralık ayı ödemeleri başladı mı?

Aralık ayı doğalgaz yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Kasım ayında ikinci hafta ödenmeye başlayan doğalgaz yardımı ödemelerinin Aralık ayında da aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

Doğalgaz yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımlarının artırıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Doğal gaz Tüketim Desteği’nde 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında olacak şekilde artırdık."

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı için başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde başladı. Doğalgaz yardımı için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.