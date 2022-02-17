Doğalgaz yardımı başvuru ekranı: 450 TL ve 1150 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı: 450 TL ve 1150 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada doğalgaz desteği başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili bilgi verdi. Peki 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine verilecek doğalgaz desteği başvuru tarihi ile ödenecek tutar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defa ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz yardımı ve desteği sağlayacağız." dedi.

Akabinde başvuruda bulunmak isteyen milyonlarca vatandaş, ''Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar ödeme yapılacak?" sorularını gündeme taşıdı.

Bilindiği üzere; doğalgaz fatura ödeme yardımı, hane bazlı olarak 450 TL ile 1150 TL arası olacak şekilde verilecek.

Peki doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz fatura yardımı kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte 2022 doğalgaz desteği başvuru ekranı...

2022 DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğalgaz yardımı yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular, 18 Şubat 2022 Cuma günü yani yarından itibaren başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız." dedi.

Doğalgaz desteği başvurusu cuma günü başlıyor. Destek kapsamında, kronik ve yaşam destek cihazına bağlı olan hastaların yer aldığı hanelere yüzde 5 ilave olacak.

Erdoğan, ''Küçük esnafı koyuracak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil, konut tarifesinden sayılacaktır.4 milyon hane için doğalgaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.'' dedi.

2022 DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvuru yapabilecek. Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak.

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.