Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek doğalgaz yardımı hakkında merak edilen sorular merak uyandırdı.İşte doğalgaz yardımı hakkında bilinmesi gerekenler..

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan doğalgaz yardımı hakkında merak edilenler gündeme geldi.

Doğalgaz yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede yaşayan ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilecek.

Yardımın ne kadar olduğu ve doğalgaz yardımı için başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor.İşte konu hakkında merak edilen soruların cevapları..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yaptığı bir açıklamada "Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımlarının artırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Doğal gaz Tüketim Desteği’nde 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında olacak şekilde artırdık."

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı için başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde başladı.Doğalgaz yardımı için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.