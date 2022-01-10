Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır 2022? Bakan Yanık tarih verdi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinde ödemelerin yapılacağı tarihi paylaştı. Peki, 2022 doğalgaz yardımı ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır?

3 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine müjdeyi vermişti.

Doğalgaz yardımı yapılacağının bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vatandaşımıza verilen kömür desteğinin, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini vermek istiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinde ödemelerin yapılacağı tarihi paylaştı.

Bu gelişmenin ardından fatura desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, "Doğalgaz faturası desteğine nasıl, nereden başvurulur, şartları nelerdir" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte doğalgaz desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih...

DOĞALGAZ FATURASI DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı.

Bakan Yanık, vatandaşlara yapılacak doğalgaz desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği doğal gaz yardımlarıyla ilgili konuşan Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğalgaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğalgaz desteğinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız.

Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN

Yapılacak yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden üzerinden başvurabilecek.

Elektrik Tüketim Desteği'nin ise sosyal yardım programından düzenli olarak faydalanan vatandaşlara, herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan veriliyor.

Sadece kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmelerinin yeterli olduğu kaydedildi.