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    Doğan Cüceloğlu’nun adı fen lisesinde yaşatılacak

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğan Cüceloğlu ile ilgili bir paylaşım yaparak, yazarın adının Küçükçekmece Fen Lisesi’ne verileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 18:02
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    Doğan Cüceloğlu’nun adı fen lisesinde yaşatılacak

    Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 3 gün önce İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu.

    Cüceloğlu’nun ölümü, edebiyat ve sanat dünyasını yasa boğarken; inceleme başlatılmıştı.

    Yazar ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken, bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.

    ADI FEN LİSESİNDE YAŞATILACAK

    Bakan Selçuk, Twitter üzerinden bir duyuru yaparak, Cüceloğlu’nun hatırasını yaşatacaklarını söyledi.

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    “Doğan Hoca'nın adının olduğu her yerde önce çocuk; çocuk sevgisi ve çocuk hakkı konuşulurdu. Bu toprakların yetiştirip büyüttüğü milyonlarca çocuğumuza hayat hikayesiyle ilham olsun diye Doğan Cüceloğlu ismini Küçükçekmece Fen Lisemizde yaşatacağız. Hatırasına hürmetle...”

    Doğan Cüceloğlu’nun adı fen lisesinde yaşatılacak #1

    Doğan Cüceloğlu’nun adı fen lisesinde yaşatılacak #2

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