Doğanın İzinde Macera: Çotanak Off Road Kulübü, Şırnak’ta adrenalin rüzgarları estiriyor! Çotanak Off Road Kulübü, Doğu ve Güneydoğu illeriyle Giresun arasında 'Gönül Köprüsü' kuruyor.

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Çotanak Off Road Kulübü, terörden temizlenmiş Doğu ve Güneydoğu illeriyle Giresun arasında ‘Gönül Köprüsü’ kurmaya devam ediyor.

Çotanak Off Road Kulübü olarak 22 Ağustos 2020 Giresun sel felaketi ve 2021 Kastamonu sel felaketi ile topluma dokunmaya ve insanların yardımına koşmaya başladıklarının altını çizen kulüp başkanı Akın Aras, kulüp olarak asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremde de gönüllü olarak lojistik görevinde bulunduklarını söyledi.

Terörden temizlenen Cudi ve Gabar Dağı’na çıkılacak

Diyarbakır ve Siirt illerinden sonra Şırnak ilinde de Off Road etkinliği gerçekleştireceklerini kaydeden Aras, Şırnak’ta Off Road araçlarıyla şehir turu atacaklarını, terörden temizlenen Cudi ve Gabar Dağı’na çıkacaklarını, Cehennem Deresi’nde kamp kuracaklarını, Cizre’de bir gösteri parkuru gerçekleştirerek, üniversite gençliğiyle bir söyleşi yapacaklarını ifade etti.

Aras, Doğu ve Güneydoğu halkının 7’den 77’ye misafirperver olduklarının altını çizerek, o bölgedeki insan ve çocuklara dokunmanın büyük bir mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.

"Kardeşlik ve dayanışma duygularını da pekiştirmeyi amaçlıyoruz"

Çotanak Off Road Genel Koordinatörü Mustafa Bahadır Köksal, etkinlikle ilgili şu ifadeleri paylaştı: