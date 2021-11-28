Doğanın kucağından bir şifa deposu: Hibisküs otu

Faydaları saymakla bitmeyen, ayrıca zayıflamaya yardımcı olan hibiskus çayı, tam anlamıyla bir şifa deposu. Peki, hibiskus bitkisinin faydaları nelerdir? Tüm detaylarıyla sizin için araştırdık...

Hibisküs (hatmi çiçeği), yaprakları olan alternatif bir çiçektir. Hibiskus çayı “ekşi çay” olarak da tanınmaktadır. Ayrıca; “Medine gülü”, “Narçiçeği” gibi adlarla da aktarda satılmaktadır. Genellikle bir dişli veya loblu marjı ile mızrak ve ovat şeklindedir. Çiçekler beş veya daha fazla olan, büyük, göze çarpan, trompet şeklindedir yaprakları, beyaz, kırmızı, turuncu, mor ve sarıdır, 4–18 cm genişliktedir. Pembe renkli olanlar gibi bazı türlerde çiçek rengi, H. mutabilis ve H. tiliaceus, yaşla birlikte değişir. Meyve kuru ve loblu olan kapsül içeren tohumlardır.

Hibisküs dünyanın her bölgesinde, ülkemizde de hemen her yerde kolayca yetişebiliyor...

İçeriğinde bolca C vitamini bulunduğu bilinen hibiskus bitkisi, aynı zamanda magnezyum ve demir başta olmak üzere birçok mineral bakımından da oldukça zengin. Peki onu neden hayatımıza dahil etmeli, beslenme düzenimizin içinde ona da yer ayırmalıyız? Hemen anlatalım.

Hibiskus, kan basıncının dengelenmesini sağlıyor, özellikle yüksek kan basıncının, yani yüksek tansiyonun önüne geçiyor.

Bu özelliğiyle kötü kolesterole meydan okuyor, yükselen kolesterolün dengelenmesini sağlıyor.

Kan basıncını dengelemesi sayesinde uzun vadede oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarının da önüne geçiyor, kalp sağlığımızı koruyor.

İçindeki bolca C vitamini sayesinde güçlü antioksidan özellikler gösteriyor, kış hastalıklarına karşı vücudumuzu koruyor.

Var olan öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtilerinin ve grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlıyor.

Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde akciğer ve mide kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudumuzu koruyor.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemlerin hızla çözülmesini sağlıyor.

Bağırsakların da sağlıkla çalışmasına destek veren hibiskus, bu sayede kabızlık probleminin de hızla çözülmesine yardımcı oluyor.

Vücutta, özellikle iç organlarda oluşabilecek aşırı yağlanmanın önüne geçiyor.

Çay olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor.

Mantar oluşumunu engellediği de bilinen faydaları arasında yer alıyor. Antibakteriyel özellikleri sayesinde cildimizi bu zararlı oluşumlardan koruyor.

Antioksidan özelliklerinin beynin sağlıkla çalışmaya devam etmesine de destek olduğu biliniyor, özellikle hafızayı güçlendiriyor.

Bu özelliği sayesinde motivasyonu artırma konusunda da oldukça etkili olduğu biliniyor.

100 gram hibiskus çayında aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 37 kcal

Toplam Yağ: 0,7 g

Doymuş Yağ: 0,3 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0 g

Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 3 mg

Potasyum: 9 mg

Karbonhidrat: 7 g

Lif: 0,3 g

Toplam Şeker: 6 g

Protein: 0,4 g

A Vitamini: 296 IU

C Vitamini: 18,4 mg

Kalsiyum: 1 mg

Demir: 8,6 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 1 mg