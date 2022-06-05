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    Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı

    Birçok ilden gelerek Bitlis'te buluşan doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.
    • 05.06.2022 - 21:57
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    Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı

    Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken krater gölü ve çevresinde etkinlik düzenlendi.

    5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tatvan Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen 50 doğasever, krater gölü çevresinde çöp topladı.

    Bölgeden toplanan çöpler de Tatvan Belediyesi ekiplerince çöp kamyonuna yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

    "Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

    AA'nın haberine göre, Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, yaptığı açıklamada, Nemrut Krater Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek hem doğa yürüyüşü yaptıklarını hem de çöp topladıklarını söyledi.

    Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı #1

    Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı #2

    Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı #3

    Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı #4

    Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı #5


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