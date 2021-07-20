Doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler kamp alanlarını doldurdu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, doğayla iç içe olan kamp alanlarını tercih etti. Çadır kuran ya da kiralayan vatandaşlar, kamp alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen ve izole bir tatili tercih eden vatandaşlar, kamp alanlarına yöneldi.

Ancak kamp alanlarını dolması nedeniyle, izole bir ortamda tatil yapmak isteyenler hayal kırıklığına uğradı.

Otellerde yer bulamayan ya da otel ücretini fazla bulan vatandaşlar, kamp alanlarını doldurdu.

45 LİRAYA ÇADIR TATİLİ

Mersin'de, Kurban Bayramı nedeniyle 36 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Otellerde yer bulamayan veya ücretleri fazla bulan vatandaşlar ise Erdemli ve Silifke ilçelerindeki kamp alanlarına akın etti.

Günlüğü ortalama 45 liraya çadır tatili yapan vatandaşlar, kamp kapasitelerini neredeyse doldurdu.

Ailesiyle birlikte Gaziantep'ten gelerek kampta tatil yapan Coşkun Akdemir, otellerin gecelik fiyatının 350-500 TL arasında değiştiğini söyledi.

Akdemir, "Ben alternatif olarak çadır tatilini tercih ettim. Burada ailemle birlikte çamların arasında tatil yapıyorum." dedi.

"ÇADIR TATİLİ EKONOMİK"

Gaziantep’ten 2 arkadaşı ile birlikte Mersin’in Erdemli ilçesine tatile gelen Murat Yıldız ise "Erdemli Çamlığı kamp alanı çok güzel.

Buraya çadırımızı kurduk ve doğa ile iç içe güzel bir tatil geçiriyoruz.

Günlüğü 45 TL olan çadır tatili bizler için çok ekonomik oluyor." diye konuştu.

"KAFA DİNLEMEK İÇİN GELDİK"

Adana’dan gelen Kazım Afşan, "Arkadaşımla birlikte kafa dinlemek ve doğa ile iç içe olmak için geldik.

Çadırımızı kurduk ve güzel bir bayram tatili geçiriyoruz. Doğa ile baş başa huzurlu bir tatil için ben çadır tatilini öneririm." ifadelerini kullandı.

ERDEMLİ'DE ÇADIR KAPASİTESİ YÜZDE 80 DOLDU

Kamp alanı görevlisi Evren Oyma, "Belediyemiz tarafından işletilen 2 bin dönüm arazi üzerine kurulu çadır, karavan ve günü birlik tatilcilerin geldiği kamp alanımız şu anda yüzde 80 oranında dolmuş durumda.

Vatandaşlarımız yanlarında çadırlarını getiriyorlar ve günlüğü 45 liradan burada tatil yapmanın tadını çıkartıyorlar.

Bayram dolayısıyla çok büyük bir yoğunluk ve talep var. Önceki yıllara oranla pandemi dolayısı ile çadır tatiline çok büyük ilgi var. Telefonlara yetişemez olduk." dedi.

KİRA ÜCRETİ 150 TL

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'ndeki özel kamp alanları da çadır tatili yapmak isteyenlerle doldu.

Çevresi eşsiz bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı, mavinin her tonunun bulunduğu deniz kıyısındaki özel kamp alanlarını, başta üniversite öğrencileri olmak üzere çocuklu aileler tercih etti.

3 metrekarelik bir çadır alanının kira ücretinin günlük 150 lira olduğu belirtildi.

"ÇOĞUNLUKLA AİLELER GELİYOR"

Metrekare artıkça fiyat artarken, 450 liraya kadar ücretler çıkabiliyor. Kamp alanı işletmecisi Selma Evcan, "Bayram öncesi başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa ve İç Anadolu kesimlerinden yoğun rezervasyon talebi vardı.

Çadırını alıp gelen oluyor. Kurduğumuz çadırları burada kendilerine sağlıyoruz.

Çoğunluk üniversite öğrencisi ve çocuklu aileler oluyor. Birbirine yabancı olan kişiler kısa sürede güzel arkadaşlık ve dostluk kuruyorlar.

Çadır tercihi edenlerin çoğunluğu fiyat uygunluğu ve doğa ile baş başa izole tatil istemeleridir." dedi.

"HEM İZOLE BİR TATİL HEM FİYAT OLARAK UYGUN"

Edirne'den 2 arkadaşıyla tatile gelen Gaye Türk, "Bir otelde kalıp çok para vermek yerine o imkanı doğayla baş başa daha güzel şekilde tatil yapıyoruz. Güzel dostluklar oluyor.

3 gün burada kalıyorsak başka bir gün farklı şehirde tatil yapıyoruz" dedi.

Uşak'tan kız arkadaşı ile tatile gelen Hale Soykan, "Önüm eşsiz deniz ve çevrem orman alanları ile kaplı. Çok uygun fiyatlara güzel, izole tatil yapıyorum." diye konuştu.

Filiz Güleç ise "İzole, doğa ile baş başa ve uygun fiyata çadır tatili çok güzel. Herkesi çadır tatili yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.