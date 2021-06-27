Doğu Akdeniz su altı zenginliğiyle dikkat çekiyor

Hatay sahilleri, 12 ay boyunca dalış imkanı sağlaması ve uygun iklim koşulları nedeniyle dalgıçların vazgeçilmezi oldu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinin sahil kesimi, dalgıçların akınına uğruyor.

Çeşitli canlı türlerine ev sahipliği yapan, uygun iklim koşuluyla dikkati çeken bölge, dalış tutkunları için vazgeçilmez bir yer haline geldi.

Birbirinden güzel sahilleri barındıran kent, yılın 12 ayı dalış yapmaya imkan sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

"ÇOK DEĞİŞİK CANLILARI GÖRÜYORUZ"

Doğal resifleri ve çeşitli su altı canlılarını barındıran sahillerde dalış yapanlar, çok sayıda canlı türünü keşfetme imkanı yakalıyor.

Adana Su altı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İhsan Öd, Hatay sahillerinin dalış tutkunları için cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Bölgenin her mevsim farklı deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını belirten Öd, "Denizlerimizin ısınmasıyla habitatın tamamen değişmeye başladığını gözlemledik.

Çok değişik canlılar görebiliyoruz, her defasında ilk kez karşılaştığımız canlılar oluyor." dedi.

"BU BÖLGEDE ÇEŞİTLİLİK FAZLA"

İhsan Öd, bölge hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bölgenin liman ağzına yakın olması biraz daha balıkçılığın es geçilmesine sebep oluyor. Canlılar biraz daha yoğun bu bölgede. Burayı ev olarak kullanabiliyorlar diyebilirim.

Canlı bir bölge, her dalıcıya tavsiye ediyoruz. Su altı yaşamı olarak bölgemiz diğer bölgeler gibi soğuk olmadığı için canlılık habitatı devamlı barınmıyor.

Canlılar körfeze giriş yapıyor, içini dolaşıyor ve belli bir süre sonra körfezi terk edip diğer denizlerimize açılıyor.

Diğer denizlerde dalan dalgıç arkadaşlardan önce her canlıyı ilk defa biz görme imkanı buluyoruz."





"RENGARENK BALIKLAR GÖRDÜM"

Adana'dan eğitim almak için bölgeye gelen Erkan Say, ilk kez dalış yaptığını ifade etti.

Hatay sahillerini çok beğendiğini dile getiren Say, "Gerçekten muhteşem sahillerimiz ve denizimiz var. Fosforlu rengarenk balıklar gördüm.

Denizdeki kayalar çok güzel dizilmişti. Belgesel ve filmde gördüğüm güzellikleri canlı görme imkanı buldum." diye konuştu.

"DENİZLERİN ALTI ÜSTÜNDEN DAHA GÜZEL"

Dalış yapanlardan Özgün Köse de çok fazla canlı türü gözlemlediğini anlatarak, "Denizimizden dönem dönem çok farklı balık türleri gelip geçiyor. Denizlerin altı, suyun üstünden daha güzel.

Su altı gerçekten görülmesi gereken bir yer. Farklı bir balık gördüğümüzde çok heyecanlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



